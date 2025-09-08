Фадеев просит ГП учесть раскаяние фигурантки дела об угрозе главе Минсельхоза

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека также указывает на то, что женщина находится в следственном изоляторе уже семь месяцев и является матерью двух малолетних детей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил министру сельского хозяйства письмо с извинениями от арестованной за угрозу в ее адрес Евгении Рогозиной, попросил генпрокурора РФ учесть раскаяние женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Совета.

"Рогозина Е. Н. <…> глубоко раскаивается в случившемся и попросила нашу коллегу оказать содействие в передаче О.Н. Лут письма с личными извинениями. Полагаем, что этот факт заслуживает внимания государственного обвинителя по указанному уголовному делу", - говорится в письме главы СПЧ генпрокурору РФ Игорю Краснову, которое цитирует Telegram-канал.

Фадеев также указывает на то, что женщина находится в следственном изоляторе уже семь месяцев и является матерью двух малолетних детей.

По данным СПЧ, член Совета, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на днях навещала в екатеринбургском СИЗО-5 Евгению Рогозину, задержанную после оскорбительного комментария в адрес министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут в соцсетях. Мерзлякова передала в Москву письмо с личными извинениями Рогозиной.

Сообщается, что Фадеев направил письмо с извинениями Оксане Лут, а также уведомил об этом Краснова.

Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов Удмуртии, уголовное дело было возбуждено в связи с призывом к насильственным действиям в отношении министра сельского хозяйства РФ. По мнению следствия, обвиняемая в ноябре 2024 года во "ВКонтакте" разместила негативную информацию с призывом насильственных действий в отношении Оксаны Лут, вызванную ее комментарием о повышении цен на сливочное масло.