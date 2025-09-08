ТАСС: под Калининградом нашли обезглавленного гендиректора добывающей компании

Тело нашли под мостом в районе поселка Солнечное в Гурьевском районе

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Обезглавленное тело генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей обнаружили в Калининградской области, сообщил ТАСС информированный источник в правоохранительных органах.

"Тело нашли в районе поселка Солнечное в Гурьевском районе, обнаружили под мостом", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи следственного управления СК РФ по региону, которые начали доследственную проверку. В ведомстве ТАСС пояснили, "что по факту смерти жителя Калининграда проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего".