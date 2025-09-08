Решается вопрос о привлечении законных представителей двоих несовершеннолетних к ответственности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили подростков, причастных к издевательствам над пожилой женщиной в Городецком районе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее в областной прокуратуре сообщали, что после публикаций видеороликов, на которых подросток издевается над женщиной, возбуждено дело по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью.

"Городецкие полицейские установили круг лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении пожилой женщины", - заявила старший инспектор по особым поручениям ОИиОС ГУ МВД России по региону Елена Мартынова.

В пресс-службе добавили, что законные представители двоих несовершеннолетних состоят на профилактическом учете и несколько раз привлекались полицейскими к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сейчас вновь решается вопрос о привлечении их к ответственности.

В Telegram-канале Следственного комитета РФ также отметили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о противоправных действиях подростков.