САМАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в размере более 345 млн рублей при проектировании строительства жилья в отношении членов организованной группы в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной группы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, генеральный директор некоммерческого фонда, созданного для развития жилищного строительства, заключил с коммерческой структурой договоры на проектирование жилья. Дома планировалось построить в Красноглинском районе Самары и Красноярском районе области. В рамках договора была подготовлена проектная документация, в которой содержались заведомо ложные сведения об объемах проектируемого жилья. На основании этих документов из регионального бюджета перечислили субсидии на сумму более 345 млн рублей в уставной капитал дочерней организации фонда. Члены преступной группы оформили на эти средства займы в пользу фонда, а средства обналичили и использовали по своему усмотрению. Следствие устанавливает всех фигурантов уголовного дела.

"Работа будет продолжена", - прокомментировал информацию о возбуждении дела губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.