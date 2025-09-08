Следствие инкриминирует меценату призыв к свержению конституционного строя

ЕРЕВАН, 8 сентября. /ТАСС/. Антикоррупционный апелляционный суд Армении решил оставить под арестом бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, которому следствие инкриминирует призыв к свержению конституционного строя. Об этом сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.

"Суд отклонил наше ходатайство и оставил Самвела Карапетяна под арестом", - сказал юрист.

15 августа Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца арест Карапетяна, аргументировав свое решение тем, что "Карапетян может сбежать или чинить препятствия правосудию".

Карапетян был задержан 18 июня в Ереване сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении и арестован на два месяца. Ему вменяются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. После ареста начались проверки бизнеса Карапетяна, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации компании ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащей Карапетяну.