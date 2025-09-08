Его стоимость оценивается в 160 млн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали двоих иностранцев, которые перевозили слитки с золотом общим весом свыше 17 кг, оно оценивается в 160 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сначала полицейские задержали иностранного гражданина на станции Могоча при посадке в пассажирский поезд. В ходе личного досмотра у него обнаружено 11 слитков драгоценного металла. При дальнейшем взаимодействии линейных подразделений в этом же поезде задержан второй иностранец, который также перевозил драгоценный металл. У него изъято 10 слитков золота. Общий вес изъятого у обоих фигурантов составил свыше 17 кг, а его стоимость оценивается более чем в 160 млн рублей", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что, по предварительным данным, в городе Могоча Забайкальского края к злоумышленникам обратился неизвестный. За деньги он попросил перевезти несколько килограммов драгоценного металла в слитках в город Благовещенск Амурской области. Возбуждены уголовные дела (ч. 4 ст. 191 УК РФ). Задержанные арестованы. В настоящее время возможные соучастники устанавливаются.