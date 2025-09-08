В Калининградской области у местного жителя на чердаке нашли 56 кустов конопли

Заведено уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция совместно с оперативниками из ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Калининградской области, у которого в доме на чердаке росли 56 кустов конопли в емкостях с землей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

"Сотрудники MO МВД России "Советский" совместно с оперативниками пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли противоправную деятельность 54-летнего жителя поселка Заповедное, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении запрещенных растений", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства злоумышленника в чердачном помещении было обнаружено и изъято 394,2 гр марихуаны, которую он хранил с целью дальнейшего распространения. Кроме того, там же правоохранители нашли "56 кустов конопли, произраставших в емкостях с землей, а также оборудование для культивации". По данному факту возбуждены уголовные дела.