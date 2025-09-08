Личность уличного художника может быть раскрыта

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Лондонская полиция начала расследование в отношении британского уличного художника Бэнкси, в результате чего его личность, наконец, может быть раскрыта. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, расследование было начато после того, как новая работа Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Лондоне. Фотографию работы разместил сам Бэнкси в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Теперь полиции предстоит выяснить, имело ли место "нанесение противозаконного ущерба". В случае, если дело дойдет до суда, художнику придется публично назвать свое имя и фамилию, подчеркивает издание.

Как сообщили в Службе судов и трибуналов Его Величества, само граффити, на котором изображен судья в традиционном парике и мантии, бьющий лежащего на земле протестующего, будет удалено. Сделано это будет на том основании, что здание Королевского суда имеет высший статус архитектурной или исторической ценности, а значит, имеет наивысшую степень охраны со стороны государства.

На самом рисунке, который сотрудники суда оперативно закрыли щитами, выставив около него охрану, нет отсылок к какому-то конкретному событию, но он появился через два дня после акций в поддержку движения Palestine Action. Полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек во время субботних митингов. На подавляющее число из них были составлены протоколы за поддержку объявленной запрещенной организации. За несколько недель до этого были задержаны еще сотни человек.

С 5 июля членство в Palestine Action, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. На данный момент обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом предъявлены уже более чем 110 задержанным.

О Бэнкси

Бэнкси - один из самых востребованных уличных художников современности. Долгие годы ему удавалось сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Однако в одном из ранних интервью, на которое вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание в конце 2023 года, еще молодой художник, нижняя часть лица которого закрыта, разрешает журналисту называть его Робби, отвечая на вопрос, можно ли использовать его полное имя - Роберт Бэнкс. Однако не исключено, что и в этом случае речь идет о псевдониме или вымышленном имени.