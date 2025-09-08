Главной целью стоит установление причин случившегося и недопущение инцидента в будущем

МОСКВА, 8 сентября /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации будет расследовать вынужденную посадку легкомоторного самолета в Московской области, которую агентство воздушного транспорта классифицировало как аварию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Сегодня в Подмосковье при выполнении вынужденной посадки серьезные повреждения получил частный легкомоторный самолет Tecnam P2002 Sierra RG (регистрационный номер RA-1304G). На борту воздушного судна находились два человека, не пострадали. Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет, с участием Центрального МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.

Расследование инцидента будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. В Росавиации подчеркнули, что главной целью стоит установление причин случившегося и недопущение инцидента в будущем.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле в Московской области, предварительно, из-за отказа двигателя. В оперативных службах уточняли ТАСС, что возгорания судна после посадки не последовало. Пилоты получили травмы.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщали, что инцидент произошел около 11:00. Взлет воздушное судно совершило с посадочной площадки Мячково.