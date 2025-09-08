Один из пострадавших впоследствии умер

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следователь в Челябинске возбудил в отношении группы подростков дело об избиении трех бездомных, один из которых впоследствии умер. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах преступной деятельности группы подростков в Челябинске. <…> По данным фактам следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 111, п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

По информации СК, местные СМИ сообщают, что группа подростков в Челябинске нападала на лиц без определенного места жительства и жестоко избивала их. В результате преступных деяний один мужчина умер, еще двое получили травмы различной степени тяжести.