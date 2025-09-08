Под обеспечительный арест подпадают акции и доли "Кондитерус ком" и еще 57 компаний, входящих в группу "КДВ"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры к владельцу группы компаний "КДВ" миллиардеру Денису Штенгелову, а также его отцу Николаю об обращении их имущества в доход РФ 23 сентября. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По итогам предварительного заседания суд назначил рассмотрение иска Генпрокуратуры к Штенгеловым на 23 сентября", - сказали в суде. Ранее сообщалось, что на имущество Штенгеловых на сумму 500 млрд рублей наложен обеспечительный арест.

Под обеспечительный арест подпадают акции и доли "Кондитерус ком" и еще 57 компаний, входящих в группу "КДВ", в том числе банка "Долинск", "Футбольный клуб "Кузбасс (Кемерово)" и "Футбольный клуб "КДВ", а также движимое и недвижимое имущество Штенгеловых. Кроме того, им установлены временные ограничения на выезд за пределы РФ.

Генпрокуратура требует признать Штенгеловых экстремистским объединением и изъять их имущество в доход государства. Как установила проверка, Николай Штенгелов, с 2014 года разделяя радикальную политику украинских властей и являясь владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь националистическим батальонам, принимавшим участие в проведении карательной операции против Донбасса, образовал собственное военизированное подразделение, которое затем влилось в признанные в РФ террористическими формирования "Азов" (группировка признана террористической, запрещена в РФ), "Айдар" (группировка признана террористической, запрещена в РФ), "Днепр-1". Его сын Денис Штенгелов, гражданин Австралии, разделяя политические взгляды отца, после начала СВО стал снабжать вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами, являясь бенефициаром ряда европейских предприятий. Тем самым Штенгеловы превратили предприятия холдинга "КДВ" в инструмент причинения экономического ущерба Российской Федерации и источник финансирования терроризма.

Группа компаний "КДВ" является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. Она включает 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая "Бабкины семечки", "Кириешки", "Яшкино" и другие).

Денис Штенгелов также является бывшим совладельцем кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек. Он входит в список российских миллиардеров по версии Forbes.