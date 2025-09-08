При этом адвокат Ахмаджона Курбонова настаивал на избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, поскольку он ранее не был судим, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в исполнении убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов не возражает против его содержания в СИЗО. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Курбонов А. А. У. не возражал против продления ареста", - сказано в судебных документах. При этом адвокат настаивал на избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, поскольку Курбонов ранее не был судим, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей. Ранее сообщалось, что суд продлил срок содержания под стражей Курбонова, Батухана Точиева и Рамазана Падиева (внесены в перечень террористов и экстремистов) сроком до 17 ноября. Вину они не признали. Всего же по делу проходят пять фигурантов. Днем ранее стало известно об аресте уроженца Азербайджана Роберта Сафаряна. Пятый обвиняемый, сотрудник спецслужб Украины, объявлен в розыск.