Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

"Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", - написал он.

Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин также проинформировал об угрозе атаки дронов и призвал жителей сохранять спокойствие.

"Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте", - написал он в своем Telegram-канале.

