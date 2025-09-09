Площадь возгораний составляет свыше 8,2 тыс. га, сообщили в Минэкологии региона

ЯКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 8,2 тыс. га, сообщили в пресс-службе Минэкологии Якутии.

"На начало суток действуют 11 лесных пожаров на площади 8 206,5 га на территориях Вилюйского, Верхоянского, Кобяйского, Оленекского, Среднеколымского и Томпонского районов. На тушение пожаров привлечены 117 человек", - говорится в сообщении.

На авиапатрулирование запланировано применение 13 бортов, на тушение - одного. Оперативность тушения составляет 64%. "За прошедшие сутки ликвидированы три лесных пожара с общей площадью, пройденной огнем, 1 905 га на территориях Жиганского, Мирнинского и Олекминского районов", - уточнили в министерстве.

С начала пожароопасного сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлены 157 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.