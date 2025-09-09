Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в рамках уголовного дела о государственной измене отправил в СИЗО российского индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко, который до задержания занимался оптовой торговлей, в том числе ювелирных изделий, а также осуществлял фермерскую деятельность. Как следует из судебной картотеки, с которой ознакомился ТАСС, бизнесмен арест пока не стал обжаловать.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу", - следует из судебной картотеки.

Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовного дела в суде комментировать не стали. По статье о государственной измене ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мещанский суд в конце августа санкционировал арест в отношении индивидуального предпринимателя Олега Куряева и зарегистрированного в подмосковной Балашихе Олега Гранникова. На минувшей неделе за госизмену в СИЗО отправили студента 4-го курса иностранного вуза, Александра Карповца, который неофициально работал в прокатной компании Bestage водителем и художником по свету. Водитель Куряев также, как и студент Карповец, трижды подвергался административным арестам до привлечения к уголовной ответственности.