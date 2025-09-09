9 сентября, 04:17,
обновлено 9 сентября, 04:31
Военная операция на Украине

В Сочи погиб мирный житель из-за атаки беспилотника ВСУ

Осколки дрона попали в машину в Адлерском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Осколки беспилотника попали в машину в Адлерском районе Сочи, погиб водитель. По предварительной информации, повреждены шесть частных домов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Из Адлерского района Сочи пришла трагическая информация. В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка шести частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать необходимую помощь семье погибшего. Администрация города окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества.

Глава города Андрей Прошунин уточнил в своем Telegram-канале, что сейчас угроз для жителей, гостей и инфраструктуры нет. Все системы города продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайВоенная операция на Украине