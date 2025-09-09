В Сочи погиб мирный житель из-за атаки беспилотника ВСУ

Осколки дрона попали в машину в Адлерском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Осколки беспилотника попали в машину в Адлерском районе Сочи, погиб водитель. По предварительной информации, повреждены шесть частных домов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Из Адлерского района Сочи пришла трагическая информация. В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка шести частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать необходимую помощь семье погибшего. Администрация города окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества.

Глава города Андрей Прошунин уточнил в своем Telegram-канале, что сейчас угроз для жителей, гостей и инфраструктуры нет. Все системы города продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы.