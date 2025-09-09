Жителя Алтайского края приговорили к девяти годам за подготовку к госизмене

Как сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, мужчина, будучи несогласным с проводимой РФ специальной военной операцией, вошел в контакт с представителем военизированного объединения "Легион "Свобода России", признанного террористической организацией

БАРНАУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил жителя Алтайского края к девяти годам лишения свободы за приготовление к государственной измене и участию в террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Мужчина, будучи несогласным с проводимой РФ специальной военной операцией, вошел в контакт с представителем военизированного объединения "Легион "Свобода России", признанного террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России. Он заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины, после чего приготовил для этого необходимые вещи и предпринял попытку покинуть страну, однако был задержан правоохранителями.

"Суд назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием первых 3 лет наказания в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили в суде.