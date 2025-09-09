В уголовном деле председателя правления "Румо" Горшкова появились три фигуранта

Дело завели в отношении Смирнова О. В., Горшкова А. Ю., Шабановой Э. Р., Лашманова И. А., Рябченко Г. Г.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Три новых фигуранта появились в уголовном деле председателя правления компании "Румо" Андрея Горшкова об особо крупном мошенничестве и покушении на злоупотребление должностными полномочиями появилось. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Настоящее уголовное дело возбуждено в отношении Смирнова О. В., Горшкова А. Ю., Шабановой Э. Р., Лашманова И. А., Рябченко Г. Г. по ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ", - отмечается в документе.

В июле стало известно, что Мещанский суд отправил в СИЗО генерального директора компании "Двигатель революции" Игоря Лашманова и председателя правления компании "Румо" Горшкова.

Компания "Румо" занимается реализацией комплексных инженерных решений по проектированию, разработке, производству газоперекачивающих агрегатов, электроагрегатов и электростанций для всех отраслей промышленности.