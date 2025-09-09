Из них 15 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 15 БПЛА - над акваторией Черного моря, семь БПЛА - над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Курской области, по два БПЛА - над территориями Республики Крым и Краснодарского края и по одному БПЛА - над территориями Тамбовской и Воронежской областей", - сообщили там.