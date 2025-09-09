В Макеевке спасатели ликвидировали возникший из-за атаки БПЛА пожар

C места эвакуировали 20 человек

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты потушили возгорание жилого дома, возникшее в результате атаки БПЛА в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС региона.

"Вечером в Червоногвардейском районе произошел пожар в девятиэтажном доме из-за попадания взрывоопасного предмета. В результате полностью уничтожены четыре квартиры на 8-м и 9-м этажах, а также повреждены межэтажное перекрытие и балконная плита на 8-м этаже. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на соседние квартиры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с места эвакуировали 20 человек.