Погибший в Сочи. Последствия ночной атаки украинских БПЛА на регионы России

Осколки беспилотника попали в машину в Адлерском районе Сочи, погиб водитель. По предварительной информации, повреждены шесть частных домов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Всего силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российским регионами, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 7 - над Белгородской областью, 3 - над Курской областью, по 2 - над Республикой Крым и Краснодарским краем, а также по 1 - над Тамбовской и Воронежской областями.

Последствия