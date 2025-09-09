Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о том, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту. Воздушная тревога объявлена в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Сообщения системы РСЧС предупреждают о ракетной опасности в Республике Крым, а также об авиационной опасности на территории Краснодарского края.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале также предупредил об объявлении воздушной тревоги в этом регионе. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о том, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Позднее стало известно, что движение транспорта по Крымскому мосту было возобновлено.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Также из сообщений РСЧС следует, что отбой ракетной и авиационной опасности объявлен в Крыму и Краснодарском крае.