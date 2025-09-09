Дуэйн Кит Дэвис заявил, что за преступление продюсер назначил награду в $1 млн

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Американский рэпер и продюсер P. Diddy мог быть заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура. Об этом сообщила газета USA Today со ссылкой на показания обвиняемого в преступлении Дуэйна Кита Дэвиса.

По информации газеты, в сентябре 1996 года Тупак и его люди подрались после боксерского поединка в Лас-Вегасе с участником одной из уличных банд Орландо Андерсоном. Тот, в свою очередь, рассказал об этом своему дяде Дуэйну Дэвису, который решил помочь племяннику отомстить.

Однако, как сообщает USA Today, помимо мести, у обвиняемого была еще одна причина, чтобы совершить преступление. В ходе допроса, подробности которого содержатся в полицейском отчете в распоряжении газеты, Дэвис заявил, что P. Diddy назначил награду в $1 млн за убийство Тупака и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта.

Спустя несколько часов после инцидента с дракой Тупак был застрелен из проезжавшего мимо автомобиля. Раненого рэпера срочно доставили в больницу, где через шесть дней он умер от внутреннего кровотечения. Шуг Найт получил ранение в голову, но выжил.

Кроме того, еще два обвинения в причастности P. Diddy к смерти Тупака всплыли в документах, поданных в рамках серии гражданских исков против него. Как утверждает USA Today, P. Diddy хвастался тем, что заказал убийство и заплатил за аренду "Кадиллака", из которого велась стрельба.