В атмосфере Омска зафиксировали превышение нормы четырех загрязняющих веществ

Жители регулярно жалуются на загрязнение атмосферы

ОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Посты Обь-Иртышского УГМС и центра экологического мониторинга Омска зафиксировали в двух округах города превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола, диоксида азота и оксида углерода, сообщила пресс-служба Минприроды Омской области. Мобильная лаборатория после жалоб жителей зарегистрировала загрязнение атмосферы сероводородом.

"На региональном автоматизированном посту в Советском административном округе города Омска (ул. 4-я Поселковая, д. 34в) было зафиксировано превышение ПДК фенола в 4 раза. По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" на стационарном посту в Советском административном округе города Омска (ул. Заозерная, д. 32) зафиксировано превышение ПДК диоксида азота в 1,02 раза, в Центральном административном округе города Омска (ул. Багратиона, д. 27г) - превышение ПДК оксида углерода в 1,56 раза", - говорится в сообщении.

Ранее Минприроды сообщило, что вечером 8 сентября после жалоб жителей на неприятный запах мобильная эколаборатория выявила в микрорайоне Николаевка 1,75 ПДК сероводорода. В регионе в ночь на 9 сентября был введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы. В соцсетях жители Омска жаловались на неприятные запахи, в частности, запах гари.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.