Еще трое пострадали

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. В результате ДТП под Славянском-на-Кубани, где водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу, два человека погибли и трое получили травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

"52-летний водитель, управляя автомобилем "Лада-Ларгус", двигаясь в сторону Темрюка, по предварительным данным, уснул за рулем и допустил выезд на полосу встречного движения. На участке, где обгон не был запрещен, он совершил лобовое столкновение с автомобилем "Камаз" с прицепом. В результате ДТП водитель и пассажир "Лады-Ларгус" от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще трое пассажиров легкового автомобиля были доставлены в Славянскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.