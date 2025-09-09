В Новосибирске с эзотерика взыскали полученные за практики 60 млн рублей

Средства пойдут в доход РФ

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Эзотерик из Новосибирска не смог доказать законность заработка в размере 60 млн рублей, полученного на практиках по духовному росту. Правоохранители через суд взыскали эти деньги в доход государства, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Установлено, что на счет коуча по духовному росту длительное время поступали значительные суммы, законность происхождения которых не была подтверждена. В связи с многочисленными сомнительными переводами банк заблокировал счет и потребовал документального подтверждения законности переводов. Чтобы обойти запрет, эзотерик инсценировал наличие несуществующего долга, что позволило ему получить исполнительный документ и попытаться вывести 60 млн рублей.

"Центральный районный суд Новосибирска согласился с прокуратурой и признал ничтожным фиктивный договор займа, заключенный индивидуальным предпринимателем с аффилированным лицом. <...> Суд признал такие действия направленными на незаконную легализацию денег и постановил взыскать все полученное сторонами в доход РФ", - отметили в ведомстве.