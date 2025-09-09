Высланным лицам запретили въезд в республику

ТБИЛИСИ, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники департамента миграции МВД Грузии депортировали 18 иностранцев, среди которых есть граждане России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, в результате проведенных за последние дни мероприятий из Грузии были высланы граждане Бангладеш, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Нигерии, России, Турции, Пакистана и Узбекистана. Депортированным лицам въезд в республику запрещен.

26 августа МВД сообщило о депортации 22 иностранцев. Среди них также были российские граждане.

В Грузии в последнее время ведется активная борьба с нелегальными мигрантами. Парламент страны ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан.