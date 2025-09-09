Они также сотрудничали со следствием

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Четверо осужденных участников украинской диверсионно-террористической группы (ДРГ) признали вину и сотрудничали со следствием. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

2-й Западный окружной военный суд приговорил четверых граждан Украины - участников ДРГ из кадровых сотрудников Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины - к лишению свободы на сроки от 26 до 28 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафам в размере от 1,7 до 2 млн рублей. Представшие перед судом украинские военнослужащие подполковник Андрей Антоненко, капитан Андрей Кулиш, младший лейтенант Денис Ткаченко и сержант Алексей Мазуренко входили в ДРГ, блокированную 30 августа 2023 года в Навлинском районе Брянской области. В ходе боестолкновения трое диверсантов были ликвидированы, четверо задержаны. Было изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, приборы ночного видения, тепловизоры и средства связи.

Следственным управлением ФСБ России была задокументирована их причастность к совершению теракта на военном аэродроме в Калужской области, минированию опор линий электропередач Смоленской и Курской атомных электростанций, а также организации тайников со взрывчаткой. Им также вменялось участие в террористическом сообществе, незаконный оборот и контрабанда огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконное пересечение границы РФ. Следователи ФСБ получили данные о местах прохождения ими спецподготовки в полевых лагерях на территории Украины под руководством инструкторов из Великобритании.

Как отметили в ЦОС, приговор грозит и участникам другой ДРГ, обезвреженной в августе 2025 года в Брянской области и состоявшей из кадровых сотрудников ССО Минобороны Украины, заброшенных на территорию России для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Они также прошли обучение под руководством сотрудников западных спецслужб - на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии.

В ЦОС добавили, что участники второй группы дали признательные показания о причастности к подрыву в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области. Расследование в отношении них продолжается.