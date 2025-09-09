Пострадали два человека, им оказывают помощь, сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Столкновение рельсового автобуса и легкового автомобиля произошло в Калининградской области на участке железной дороги в Полесском районе, имеются пострадавшие, сообщила пресс-служба ГАИ по региону в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, сегодня около 07:50 (08:50 мск - прим. ТАСС) в Полесском районе, на железнодорожном переезде, расположенном на 1 км 860 м автодороги Полесск - нефтебаза - Зеленое, произошло столкновение автомобиля и рельсоавтобуса. В результате ДТП один из участников происшествия в автомобиле получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Калининградской железной дороги (КЖД - филиал РЖД) сообщили ТАСС, что водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, машинист рельсоавтобуса применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По данным железной дороги, пострадали два человека, находившиеся в автомобиле, они с травмами переданы медикам. Пассажиры, которых в рельсоавтобусе было 126 человек, не пострадали, как и локомотивная бригада.

"Из-за ДТП будет небольшое отклонение от графика движения рельсоавтобуса", - сказали в пресс-службе КЖД.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.