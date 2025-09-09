Согласно распространившейся в соцсетях информации, она перестала выходить на связь после посадки в такси у аэропорта

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Полицейские Сочи ведут розыск 19-летней девушки, местонахождение которой неизвестно с 3 сентября, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным регионального поискового отряда "ЛизаАлерт", местонахождение пропавшей неизвестно с 3 сентября. Согласно распространившейся в соцсетях информации, девушка перестала выходить на связь после посадки в такси у аэропорта Сочи.

"Отделом полиции Адлерского района УВД по городу Сочи в настоящее время проводятся разыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Поисковый отряд по Краснодарскому краю "ЛизаАлерт" объявил поиск пропавшей.