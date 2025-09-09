Проверка организована Южной транспортной прокуратурой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения во время сельхозработ самолета Ан-2 и гибели пилота в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента с воздушным судном в Ростовской области", - сказано в сообщении.

Утром 9 сентября в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что самолет Ан-2 упал в Ростовской области при проведении сельскохозяйственных работ, пилот погиб. Самолет совершил жесткую посадку на открытый участок местности. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, предварительно причиной ЧП стала ошибка пилотирования.