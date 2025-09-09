Подсудимый находится в международном розыске

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Суд заочно приговорил правозащитника Григория Свердлина (признан в РФ иноагентом) к шести годам лишения свободы по уголовному делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Иноагент Григорий Свердлин заочно приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ", - говорится в сообщении. Также суд лишил Свердлина права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на 3 года.

Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске.

Установлено, что в апреле 2022 года Свердлин из политической ненависти выложил на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.