Дельфинарий и океанариум не пострадали

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. При ночном пожаре в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске в Краснодарском крае погибли черепаха и 28 крокодилов. Причина возгорания устанавливается, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"К сожалению, 28 крокодилов и одна черепаха погибли. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Там добавили, что дельфинарий и океанариум не были охвачены огнем, там животные не пострадали.

В ночь на вторник в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске ликвидировали пожар на площади 150 кв. метров, пострадавших людей при происшествии нет.