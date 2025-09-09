Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Трое жителей Иркутской области фиктивно зарегистрировали 250 мигрантов. Возбуждены уголовные дела, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"В 2025 году трое жителей Иркутского района осуществили регистрацию более 250 иностранных граждан в своих жилых помещениях в деревне Малая Еланка, селе Максимовщина, рабочем поселке Маркова. При этом намерение предоставить жилье гражданам у собственников жилья отсутствовало, фактически зарегистрированные лица у них не проживали", - сообщили в ведомстве.

По словам представителя прокуратуры, по результатам проверки возбуждено три уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.