В ходе досмотра большегруза таможенники нашли в полу полуприцепа три тайника, из которых извлекли 106 полимерных брикетов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФТС России совместно с ФСБ предотвратили ввоз 300 кг наркотиков, спрятанных в фуре с молдавскими яблоками. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Центральной оперативной и Северо-западной оперативной таможен совместно с ФСБ России пресекли контрабанду 300 кг наркотиков из Республики Молдова", - сообщается в пресс-релизе ФТС.

Фура, перевозившая 21 тонну яблок, была остановлена в Подмосковье. В ходе досмотра большегруза таможенники нашли в полу полуприцепа три тайника, из которых извлекли 106 полимерных брикетов.

Экспертиза подтвердила, что в вакуумных упаковках находились наркотики синтетического и растительного происхождения - клефедрон, метадон и гашиш. По оценкам, на черном рынке их стоимость могла составить около 250 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.