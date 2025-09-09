Приостановлено более 12 тыс. исполнительных производств

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы в Кемеровской области с начала 2025 года приостановили взыскания задолженностей с участников специальной военной операции на 650 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Кузбассу.

"С начала 2025 года в отношении участников специальной военной операции - мобилизованных и заключивших контракт граждан - судебными приставами ГУ ФССП России по Кемеровской области - Кузбассу приостановлено свыше 12 тысяч исполнительных производств на общую сумму около 650 миллионов рублей. Всего с февраля 2022 года приостановлено свыше 47 тысяч исполнительных производств", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с декабря 2024 года вступил в силу закон, предусматривающий прекращение взыскания долгов по кредитам с лиц, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года на срок свыше одного года, а также с их супругов. Исполнительные производства прекращаются в том числе по ипотечным кредитам на сумму до 10 млн рублей.