В Туве изъяли около 11 тонн нелегальной алкогольной продукции

Указанная алкогольная продукция не была внесена в систему ЕГАИС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Около 11 тонн нелегального алкоголя изъяла полиция в Кызыле. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва.

"9 сентября в ходе рейдовых мероприятий на стационарном посту "Шивилиг" сотрудниками пункта полиции <...> было остановлено транспортное средство марки "МА3" под управлением 68-летнего жителя Республики Хакасия, в кузове обнаружена крупная партия алкогольной продукции. В ходе проверки водитель не смог предоставить полицейским каких-либо сопроводительных документов на перевозимый груз, после чего автомашина была доставлена на территорию пункта полиции. <...> Алкогольная продукция в количестве 8 227 бутылок пива общим объемом 10 774,4 литра, а также косметическое средство в количестве 3 150 штук общим объемом 315 литров изъята", - говорится в сообщении.

Со слов водителя установлено, что алкоголь он перевозил в Кызыл для доставки в один из магазинов. "Сотрудниками полиции совместно со Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва установлено, что указанная алкогольная продукция не внесена в систему ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), что является нарушением требований федерального закона. <...> Кроме того, в автомобиле обнаружено и изъято парфюмерное средство, имеющее в составе 65% этилового спирта", - пояснили в пресс-службе.

В 2025 году Тува стала регионом с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. За семь месяцев 2025 года на долю таких преступлений из числа расследованных в Туве приходится 45,9%. Министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов 9 сентября выступил с обращением к жителям региона и призвал автолюбителей пересмотреть свое отношение к соблюдению правил дорожного движения, не садиться за руль в нетрезвом состоянии. По данным МВД по региону, с января по начало сентября 2025 года в ДТП в республике пострадали 628 человек (рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года составил более 37%), погибли 80 человек.