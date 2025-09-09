Установлено, что виновник аварии не имеет водительских прав

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. В ДТП с двумя автомобилями в городе Усть-Куте Иркутской области пострадали трое подростков и один взрослый. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"Дорожный инцидент произошел на улице Халтурина города Усть-Кута Иркутской области. Прибывшие на место дорожные полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительной информации, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной "Тойота Алекс". В результате ДТП водитель "Жигулей" обратился в больницу. Также помощь медиков понадобилась троим несовершеннолетним пассажирам иномарки в возрасте от 16 и 17 лет", - говорится в сообщении.

Установлено, что виновник случившегося не имеет водительских прав. "Мужчине инспекторами выдано направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В настоящее время по данному происшествию проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение", - пояснили в Госавтоинспекции.