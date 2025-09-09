Ей стало короткое замыкание

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара, при котором погибли 28 крокодилов и одна черепаха в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске, является короткое замыкание. Прокуратура начала проверку, сообщили ТАСС в региональном надзорном ведомстве.

"Предварительная причина - короткое замыкание. Ейская межрайонная прокуратура организовала проверку", - говорится в сообщении.

В ночь на вторник в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске ликвидировали пожар на площади 150 кв. м, пострадавших людей при происшествии нет. Дельфинарий и океанариум на территории зоопарка не были охвачены огнем, там животные не пострадали.