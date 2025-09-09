Ему также назначили штраф в размере 5,5 млн рублей

ЯКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель в Нерюнгринском районе Якутии приговорен к семи годам девяти месяцам колонии за дачу взяток, также он выплатит штраф в сумме 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он осужден по двум эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), - говорится в сообщении. - Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину по совокупности преступлений к 7 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в сумме 5 500 000 рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда".

В суде установлено, что в 2020-2022 годах подсудимый передал через посредника взятки в общей сумме 1,4 млн рублей бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району. "Денежные средства предназначались за попустительство со стороны должностного лица по отношению к предпринимателю и общее покровительство его деятельности, связанной с незаконной реализацией алкогольной продукции для сбыта предприятиями города Нерюнгри", - сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее бывший начальник ОЭБиПК ОМВД России по Нерюнгринскому району был осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Якутия, расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по региону. Приговор пока не вступил в законную силу.