Евгений Дубский будет отбывать наказание в колонии строгого режима

САРАТОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Саратовский областной суд признал 46-летнего мужчину виновным в госизмене и незаконном сбыте оружия и боеприпасов. Его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Фигурантом стал житель Самарской области Евгений Дубский. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), п. "а", "в" ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов).

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшего ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Как установил суд, осенью 2023 года злоумышленник вышел на связь с сотрудниками Службы безопасности Украины и передал им схему оборонно-промышленного предприятия и сведения о его сотрудниках. В феврале следующего года он, выполняя задания украинского куратора, следил за командованием одной из воинских частей, расположенной в регионе.

Кроме того, в июне 2024 года фигурант перевез из Новороссийска Краснодарского края в Энгельс Саратовской области для сбыта оружие и боеприпасы к нему. Вскоре мужчину задержали.