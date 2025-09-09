В армии призвали граждан проявлять сдержанность, чтобы избежать дальнейшее ухудшение ситуации

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Военные Непала заявили о своей приверженности защите людей и имущества страны на фоне продолжающихся беспорядков, вызванных протестами молодежного движения Gen-Z. Об этом сообщил портал Кhabarhub.

В официальном заявлении, которое приводит портал, армия призвала граждан проявлять сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

В Катманду продолжаются беспорядки, которые охватили столицу Непала после антиправительственных протестов. После них премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания ряда государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры. Сообщается о нападениях на дома политиков и чиновников. В результате одного из них погибла жена бывшего премьера Непала Джаны Натха Кханала.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен неограниченный комендантский час. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Во вторник премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку.