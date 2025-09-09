По информации портала, участники беспорядков подожгли здание полиции

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Трое полицейских погибли в результате нападения протестующих в районе Котешвор в Катманду. Об этом сообщил портал Кhabarhub.

Сообщается, что участники беспорядков сначала подожгли здание полицейского участка, а затем вывели из него полицейских на улицу. Несмотря на то, что они сдались и сложили оружие, толпа избила троих представителей правоохранительных органов, после чего они скончались.

В столице и в других городах Непала второй день продолжаются беспорядки после антиправительственных протестов. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания ряда государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры. Сообщается о нападениях на дома политиков и чиновников. В результате одного из них погибла жена бывшего премьера Непала Джаны Натха Кханала.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен неограниченный комендантский час. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Во вторник премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку.

Несмотря на то, что протесты прошли без официальных лидеров, их лицом стал председатель молодежной некоммерческой организации Hami Nepal ("Мы для Непала") Судан Гурунг. Эта организация выступает за активное участие молодежи в преобразовании общества, против цензуры в интернете и против коррупции.

Непал - небольшое государство в Южной Азии, расположенное в Гималаях, с населением около 30 млн человек. Экономика страны, в значительной части зависящая от сельского хозяйства, туризма и денежных переводов от граждан, работающих за границей, развивается медленно. Страна сталкивается с проблемами нехватки рабочих мест, зависимостью от Индии и Китая в торговле. Нередко непальская экономика страдает от стихийных бедствий - землетрясений, наводнений.