Ее состояние оценивается как стабильное

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Новорожденную девочку, которую обнаружили 4 сентября в коробке у мусоропровода в городе Всеволожске Ленинградской области, перевели из реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

"Переведена из реанимации в отделение патологии новорожденных. Состояние стабильное, средней тяжести", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе СК России по региону сообщали, что 4 сентября в коробке у мусоропровода дома по Ленинградской улице в городе Всеволожске был обнаружен новорожденный ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного). Мать ребенка в этот же день была доставлена в правоохранительные органы, она ранее уже была судима за убийство.

По данным следствия, подозреваемая, родив девочку, оставила ее в коробке у мусоропровода. Обнаружившие новорожденного прохожие сообщили о случившемся в правоохранительные органы.