Сумма штрафа составила 5 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Ярославля оштрафовал бывшего депутата Ярославской областной думы, экс-главу регионального отделения партии "Парнас" Василия Цепенду за участие в деятельности нежелательной организации. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

"Признать Цепенду В. В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей", - говорится в постановлении суда.

Цепенда разместил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) гиперссылку на информационные материалы, издаваемые организацией "Объединение "Комитет-2024" (Республика Польша), включенной решением заместителя Генерального прокурора РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Ссылки и ресурсы находились в свободном доступе для прочтения и скачивания.

Цепенда с 2012 года был председателем Ярославского регионального отделения политической партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС), членом федерального совета партии. Также был помощником депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова. После смерти Немцова в 2015 году стал депутатом Ярославской областной думы. Полномочия Цепенды как депутата были прекращены в 2018 году.

Верховный суд РФ в мае 2023 года удовлетворил иск Минюста о ликвидации "Партии народной свободы" (ПАРНАС).