Сотрудники отделения банка Rastriya Banijya Bank сообщили об ограблении

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Случаи мародерства зафиксированы в столице Непала Катманду на фоне продолжающихся массовых беспорядков.

Об этом сообщил портал Кhabarhub.

Так, сотрудники отделения банка Rastriya Banijya Bank в деловом районе Катманду - Банешвор - сообщили об ограблении. По словам одного из работников, лица, участвовавшие в налете, не имели отношения к молодежному протестному движению Gen-Z. Инцидент вызвал обеспокоенность властей и жителей города, поскольку рост числа подобных случаев может усугубить нестабильную ситуацию в городе.