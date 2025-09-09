После обстрела ВСУ Донецка пострадала мирная жительница

В многоквартирном доме произошло обрушение лестничного марша с третьего по пятый этажи, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Буденновскому району Донецка, в результате обстрела ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Буденновскому району Донецка, противник атаковал кварталы внутригородского района столицы республики дальнобойными высокоточными вооружением. В результате атаки пострадала женщина 1971 года рождения, ей оказана квалифицированная медицинская помощь", - написал он.

По информации главы республики, существенные повреждения получил многоквартирный дом - произошло обрушение лестничного марша с третьего по пятый этажи. Силами МЧС эвакуированы семь человек, в том числе ребенок.

В соседнем доме нарушено остекление, повреждены 10 легковых автомобилей. Также повреждены частный дом и объект гражданской инфраструктуры в городе Докучаевск.

Как сообщил Пушилин, со стороны ВСУ совершены три вооруженные атаки, применялось высокоточное дальнобойное вооружение, ударные БПЛА.

Руководитель управы Буденновского внутригородского района Михаил Меренков сообщил ТАСС, что планируется расселение подъезда дома, в котором произошло обрушение лестничного марша. "Только первый подъезд [расселяется]. Всего в подъезде 15 квартир. У нас на пятом этаже одна женщина жила, четвертый - никого, на третьем - один мужчина, второй и первый этаж [выясняем]. Мы предоставим, конечно, [временное жилье], но пока нет никаких обращений", - сказал он.