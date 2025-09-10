Отключение электричества стало крупнейшим за последние шесть лет

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 25 тыс. домохозяйств остаются без электричества в Берлине после крупнейшего за последние шесть лет отключения электроэнергии. Об этом заявил управляющий директор компании-оператора Stromnetz Berlin Эрик Ландек в эфире радиостанции RBB.

По его словам, в начале отключение затронуло почти 50 тыс. потребителей. С тех пор тысячи домохозяйств были подключены к электросети по объездным маршрутам. Для восстановления электроснабжения оставшихся 25 тыс. домохозяйств, как пояснил Ландек, требуются ремонтные работы. "Мы будем работать всю ночь, чтобы подготовить котлованы", - сказал он.

Работы по прокладке кабеля запланированы на среду. "Мы ожидаем, что электроснабжение будет восстановлено в четверг вечером", - сказал Ландек.

Причиной отключения электроэнергии стал поджог опор и кабелей. Расследованием занимается отдел полиции по вопросам госбезопасности. Как сообщала газета Berliner Morgenpost, к произошедшему могут быть причастны противники проектов американской компании Tesla в Берлине. Когда полиция во вторник сообщила о поджоге неизвестными двух опор ЛЭП на юго-востоке города, она уточнила, что считает мотивы злоумышленников политическими. Представитель столичных органов правопорядка Анья Диршке в комментарии изданию дала понять, что следователи рассматривают возможную связь с проектом Tesla.

В последний раз отключения такого масштаба произошли в 2019 году в том же районе Кёпеник, когда из-за ошибки во время строительных работ без света остались около 30 тыс. домохозяйств.