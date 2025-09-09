Также в здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Школу-интернат в Матвеево-Курганском районе Ростовской области эвакуировали из-за атаки БПЛА. Пострадали двое сотрудников, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

"В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала. Их доставили в районную больницу", - написал он.

Слюсарь уточнил, что всего эвакуированы 73 ребенка и пятеро работников. Они будут находиться в пункте временного размещения, развернутом в селе Ряженое.

На месте работают оперативные службы, глава района Диана Алборова координирует их действия, подчеркнул врио губернатора.