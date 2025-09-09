Также был наложен обеспечительный арест на имущество его сына

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, арестованного по делу о взятке, наложен обеспечительный арест на имущество его сына. Об этом говорится в судебном акте, с которым ознакомился ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Петроченко", - отмечается в акте.

Басманный суд Москвы 16 октября арестовал Петроченко, который был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена, давшего изобличающие показания на бывшего чиновника. Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом особо крупной взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Санкция вменяемых им статей УК РФ предусматривает длительные сроки лишения свободы и многомиллионные штрафы (в размере в 70-90 раз превышающем сумму взятки). Ранее в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что фигурант по делу предприниматель Лучкин дал показания в отношении Петроченко, однако суд не избрал ему меру пресечения.